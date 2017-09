Räkna med upprepade bullerstörningar från Östrandsfabriken – under flera veckor

Det råder febril aktivitet på Östrandsfabriken i Timrå. Det jättelika Heliosprojektet gör att fabriken ändrar skepnad och växer i allt snabbare takt. Nu har flera ångledningar kopplats in och för att få dem att fungera som de ska så blåser man rören rena. Det sker med ångkraft och medför buller från fabriksområdet.

– Vi har byggt nya ångledningar som man har svetsat ihop. Svetsskarvarna behöver vi blåsa rena och det sker med varm ånga, säger Lars Gustavsson projektledare för sodapannan och turbinen vid Östrandsfabriken.

Störningarna kommer att ske under morgon och tidig kväll men exakt vilka tider det kommer att ske kan Lars Gustavsson inte säga. Klart är dock att det kommer att blir bullrigt två dagar under vecka 39, 42 och 43 samt tre dagar under vecka 40. Men det blir inte bara buller.

– Det kommer även att blir mer ångplymer över fabriken vid renblåsningarna, förklarar Lars Gustavsson.

Vid renblåsningarna kommer det att bullra ungefär en halvtimme. Första blåsningen sker nu på måndag morgon.

– Det startar den 25 september med en blåsning på morgonen och en på kvällen och då kommer det att bullra en del, säger Lars Gustavsson.

Från SCA:s håll beklagar man störningarna.

