Storsatsning på gång vid Y:et – men konstverkets upprustning ingår inte i planerna

Planeringen för området kring Y:et går vidare. Under vintern och våren har en utredning om vad som ska ske i området kring Bengt Lindströms jättelika konstverk genomförts. Nu har utredningen presenterats för politikerna i kommunstyrelsen som fattat beslut om hur framtiden kan komma att se ut på platsen kring den över 30 meter höga bokstaven.

För Plus-Kunder: Rikskända konstkolossen riskerar rasa – kravallstaket runt Y:et ska skydda besökare

För att göra platsen mer lockande för förbipasserande, turister och andra så har tagits fram en rad förslag på åtgärder vid konstverket. Det handlar bland annat om en husbilsparkering vid älven och bryggor mellan broarna på E4 och Löruddsvägen. Det handlar också om att anlägga gång- och cykelbanor som förbinder Y:et med övriga Deltaområdet.

I genomförandeutredningen finns det även planer på att en utveckling av informationen på platsen. Det ska ske digitalt med showrooms och annat som skulle kunna fungera som en pilotanläggning i länet. Den sammanlagda kostnaden för insatserna ligger på cirka fem miljoner kronor och under hösten ska politikerna i kommunfullmäktige ta ställning till satsningen.

– Det kommer att ske under höstens budgetberedningar, förklarar Ewa Lindstrand, kommunalråd i Timrå.

Hon är övertygad om att det kommer att resultera i att något eller flera av de planerade insatserna kommer att genomföras under 2018.

I nuläget är konstverket omgärdat av ett staket eftersom det är risk att det faller ner betongstycken från Y:et. Det måste också åtgärdas men den kostnaden är mycket större och inte medtagen i kalkylen. För att göra en renovering av den 700 ton tunga bokstaven behövs det ytterligare miljoner. Pengar som återkommande måste till ungefär vart tionde år för att hålla konstverket i skick.

– Det blir en fråga att diskutera under hösten och den frågan är långt ifrån avgjord, säger Ewa Lindstrand.

Vad är din personliga uppfattning i Y-frågan?

– Ska vi gå in och satsa på Y:et ska vi ha en annan ägare för framtiden. Det är min ambition för det här Y:et har kostat skattebetalarna väldigt, väldigt mycket pengar som det inte skulle göra.

Läs även: Uppdraget klubbat – nu ska planerna för satsning kring Y:et utredas

■ ■ För mer nyheter om Timrå – följ ST Timrå på Facebook.