Vill ha strandpromenad från Y:et till Deltabron: ”Den optimala dragningen”

Upprustningen kring Bengt Lindströms jättelika konstverk i Indalsälvsdeltat engagerar många. Efter ST:s artikel om planerna på att satsa på upplevelseturism i området kring den över 30 meter höga och färgglada bokstaven så har det kommit in ett medborgarförslag till politikerna.

För Pluskunder: Vill satsa på upplevelser vid Y:et: ”Vi vill visa att Timrå inte bara är något man åker igenom

I medborgarförslaget ges flera exempel på vad som skulle göra området mer attraktivt för både turister och kommuninvånare. Det viktigaste, skriver förslagsgivaren, är att en visuell dragningskraft skapas vid Y:et. På så sätt kan trafiken stoppas upp, "Kommer man i 100km/h på E4.an så har man passerat på tio sekunder".

Läs även: Kenneth Westberg lämnar politiken efter 40 år – med utspel om Y:et

Sättet att göra det skulle vara att skapa ett parkområde på båda sidor av E4. Det ska ske genom att trädgårdskunning personal röjer upp och planterar träd och buskar. Där ska också finnas grillplatser och parkbänkar. "Gör det omgående", skriver förslagsgivaren.

I medborgarförslaget finns det också tankar om en gång- och cykelväg längs stranden i området. Mellan Y:et och hängbron i deltat skulle strandpromenaden kunna dras. "Den optimala dragningen från Y:et till hängbron", går enligt förslaget; söderut från Y:et under E4 och runt Lövudden förbi hundklubbens område och bort till hängbron.

I anslutning till strandpromenaden skulle det även finnas en gästbrygga. Även turbåtar för turister finns med i förslaget.

Satsningarna vid Y:et pågår också för fullt. Näringslivskontoret i Timrå kommun har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för näringslivsutveckling i området. Till det projektet hoppas man också att få bidrag från staten. Att söka det bidraget fattade kommunstyrelsen beslut om vid mötet i början av december förra året. Och som förslagsskrivaren så vill man på näringslivskontoret få stopp på de som bara far förbi området kring den jättelika bokstaven.

– Vi vill visa att Timrå inte bara är något man åker igenom utan kan stanna till vid för olika upplevelser och då är Y:et en utmärkt plats att ha som utgångspunkt, sa Linda Leiderud, näringslivsutvecklare och ansvarig för turismutvecklingen i Timrå kommun i en tidigare artikel i ST.

■ ■ För mer nyheter om Timrå, klicka här – och följ ST Timrå på Facebook.