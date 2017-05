Timråborna bäst i länet på att deklarera elektroniskt – igen

Av de 198 000 skattskydiga i länet valde 140 000 de elektroniska kanalerna. Men än hälften av dessa gjorde det via Skatteverkets e-tjänst, 26 000 använde appen, 17 000 deklarerade via sms och 18 500 via telefon.

Precis som i fjol var Timråborna de som nyttjade den nya tekniken mest, nära 76 procent, med Sundsvall på andra plats. Den lägsta andelen, drygt 60 procent, fanns i Sollefteå.

Men i alla sju kommunerna ökade andelen elektroniska deklarationer jämfört med i fjol.

I hela landet deklarerade nära 5,8 miljoner elektroniskt, vilket motsvarar 73,6 procent.