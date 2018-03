Tyck till och gör ST ännu bättre – så kan du påverka din digitala prenumeration: "Tipsa oss om vad just du vill ha mer av"

Det digitala utbudet för ST:s kunder blir allt större och utvecklas hela tiden. Ett av flera exempel på det är samarbetet Sveriges Lokalnyheter som ger dig som prenumerant på vårt nyhetspaket Plus tillgång till 40 nyhetssajter och appar över nästan hela landet.

Plusnätverket uppmärksammas just nu även internationellt genom en nominering till INMA Global Media Awards i kategorin ”Best New Paid Content or Subscribtion Initiative”, alltså ”bästa nya initiativet för betalt innehåll eller prenumerationer”.

Vi vill ta reda på hur vi kan förbättra erbjudandet till våra kunder. Så avsätt tio minuter och tipsa oss om vad just du skulle vilja ha mer av.

Men bra kan alltid bli bättre.

Vill du ha mer livesänd sport? Fler korsord? Fler artiklar om mode och skönhet eller skulle du värdesätta att få Dagens Nyheter eller Aftonbladet på köpet i din prenumeration?

Nu har du som kund chansen att tycka till i en enkät, allt för att Mittmedia ska kunna erbjuda dig en så bra digital prenumeration som möjligt.

Här hittar du undersökningen, som bara tar några minuter att genomföra.

– Vi vill ta reda på hur vi kan förbättra erbjudandet till våra kunder. Så avsätt fem minuter och tipsa oss om vad just du skulle vilja ha mer av, säger Malin Petré som är chef för Mittmedias digitala konsumentintäkter.

Bakom enkäten står de samarbetande företagen bakom Sveriges Lokalnyheter (Mittmedia, VK Media, Hall Media och Sörmlands Media) och dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.