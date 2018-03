Var extra vaksam om du ska ut på isen i påsk: "Åk aldrig ut själv"

Det gäller att vara extra aktsam om man ska ut på isarna i påsk. När vårsolen tittar fram smälter snön på och kring isarna och då rinner smältvatten in under isen.

- Till och börja med ska man se hur isen ser ut under snön. Strömmande vatten rinner in under isen och gör att den blir porös, tunn och opålitlig, säger Lars Osterman på Svenska livräddningssällskapets regionsförbund i Västernorrland.

Nätternas fortsatta minusgrader kan vilseleda till och tro att isarna fryser på men så är inte alltid fallet, utan snön kan istället isolera. Vårisen har inte heller någon kärnis utan isen är tunn och kan smälta snabbt. Ger man sig ut på isarna ska man vara väldigt försiktig och aldrig ge sig ut ensam.

– Gräv och kontrollera isens tjocklek ofta, använd isdubbar, ta med lina, packa en platspåse med varma kläder i en ryggsäck och framför allt – åk aldrig själv, förklarar Lars Osterman.

Han höjer en extra varningsflagg för skoteråkare och längdskidåkare. Han menar att det är lätt att ta sig långt ut på isen men att den kan bli ändra tjocklek väldigt snabbt och riskerar då att brista. Särskilt uppmärksam ska man vara kring sund och in- och utlopp där isen är otroligt svag.

