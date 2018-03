Varmare väder påverkar hälsan – flera farliga sjukdomar kan spridas till Västernorrland

Häromåret intervjuade vi smittskyddsläkaren Hans Boman hos landstinget om problematiken.

– För vissa sjukdomar har vi redan börjat märka en ökning, konstaterade han då.

Fram till 80-talet fanns i princip inte fästingar här uppe. Nu går de att hitta längs hela Norrlandskusten, om än inte i samma omfattning som söderut och åtminstone ännu inte med lika mycket smittoämnen.

Ändå upptäcks årligen fall där någon smittats med TBE och Borreila här i Västernorrland. Bland annat i Örnsköldsvik.

Oro finns även för att en annan zoonos (djurspridd sjukdom) nämligen sorkfeber kan bli vanligare.

En annan risk är att dvärgbandmaskar ska spridas via mårdhundarna, som är på väg in i landet norrifrån via Finland. Målsättningen är att stoppa mårdhunden från att bli en svensk art och från att etablera sig även i Västernorrland.

Bandmaskar kan också spridas via rävar. Människor kan drabbas av parasiten som tar lång tid på sig att utvecklas i kroppen, i levern bland annat. Den kan vara dödlig om man inte behandlas på rätt sätt.

I värsta fall kan vi även få hit insektsspridda sjukdomar som virussjukdomen West Nile Fever och malaria, som sprids av myggor.

Den art av mygga som sprider malariainfektionen finns kvar i Sverige, men smittan dog ut på 1930-talet. Malaria sprids av en mikroorganism, en protozo, som kan finnas i myggans saliv.

Men nu finns farhågor om att den ska kunna dyka upp igen.

En annan protozo eller urdjur är Cryptosporidium. Den kan orsaka en elak magsjuka och fanns förr i tiden sällan så långt upp som i Västernorrland.

Men numer händer det då och då att den sprids vattenburet eller med livsmedel.

– Vi har ju exempel med vattenburen Cryptosporidium i Östersund och Skellefteå på senare år. Här i länet har vi numer också fem till tio fall per år med livsmedelsspriden smitta, nu senast i Timrå, har Hans Boman varnat för.

För att fortsätta med mikroorganismer är legionella, eller legionärsjukan, en välkänd sådan sjukdom.

Den bakterien kan gynnas av varmare väder och sprids av små vattendroppar, aerosoler, i luften. Exempelvis när man duschar. Den trivs i ljummet vatten som det kan bli med varmare klimat.

Därför är det viktigt att se till att vattnet i varmvattenberedarna är riktigt varmt. håller minst 60 graders värme.

Legionella kan också spridas via biorening, något som för några år sedan inträffade i Domsjö.

Generellt blir det viktigare med vatten- och livsmedelshygien med ett varmare väder. Att vara noga med att maten förvaras nog svalt och hanteras så den inte smittas.

Riskerna för smittor gäller för övrigt inte bara oss människor. Vi kan också indirekt påverkas om djurvärden drabbas, både husdjur och jordbrukets djur kan bli sjuka.

► Västernorrlands smutsiga förflutna – här kan du läsa alla delar i vår artikelserie

Ett ökat behov av mer miljögifter, näringsämnen och bekämpningsmedel i agrara näringar slår också indirekt mot oss i Västernorrland.

Många tycker säkert det låter mest skönt med ett varmare väder. Men för äldre och kroniskt sjuka kan värmen innebära en ökad risk. Speciellt med de extrema värmeböljorna som väntas bli vanligare.

Ett sätt att motverka "varma zoner" som lätt uppstår i tätbebyggda områden är att satsa på fler parker, grönska och olika former av vattenområden.

Några andra saker som kan påverka människor vid varmare väder:

► Sämre isar med risk för drunkningsolyckor.

►Fler kommer att halka på isiga underlag.

► Problem med infrastruktur kan försena ambulans och läkarvård.

► Allergiker kan tvingas uthärda längre pollensäsonger.

► Klimatet inomhus kan bli sämre av värme och fukt, med mer kvalster och allergier.