Västernorrland söker näst mest pengar av Arvsfonden: "Kreativt och nyskapande län"

Arvsfonden är en förkortning för Allmänna arvsfonden. När någon dött och lämnat efter sig pengar eller andra typer av tillgångar är det här dessa hamnar.

Till Arvsfonden kan sedan tillexempel föreningar vända sig om de behöver extra resurser för att bygga en ny lokal eller liknande. Varje år får 400 sådana projekt i landet stöd från arvsfonden. Totalt delades 642 miljoner kronor ut under 2015.

Arvsfonden har på sig att fördela pengarna på ideell verksamhet och med särskilt fokus på barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.

– Det finns många goda idéer, men oftast saknas pengar, säger enchetschef Hans Andersson i ett pressmeddelande.

I Västernorrland är det här en möjlighet som utnyttjas ganska flitigt av ideella verksamheter. Så pass flitigt att när Arvsfonden tittat på siffrorna över fördelningen av pengar under förra året så hamnar länet på en andra plats i Sverige sett till befolkning.

Västernorrland har under 2015 fått 18,2 miljoner från Arvsfonden. Det blir 75 kronor per person. Endast på Gotland får man mer pengar från Arvsfonden per invånare.

Den förening som fått mest pengar av arvsfonden i länet under förra året var Sundsvalls lokala baseballag Mosquitoes. De fick 4 miljoner kronor för att använda till en träningslokal.

– Västernorrland tillhör de mest kreativa och nyskapande länen i landet och det märks i tilldelningen av projektstöd från Arvsfonden, säger Hans Andersson i ett pressmeddelande.