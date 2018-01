Vinterns kallaste morgon hittills i Medelpad – och kylan håller i sig

Trots ett klart väder med goda solchanser kommer temperaturen i Västernorrland vara kall under onsdagen. Ett högtryck med svaga vindar bidrar till att temperaturen sjunkit under natten till onsdagen och i Västernorrland kommer det under dagen vara kallast i landet.

– Solen kommer att synas men den ger ingen värme. I större delar av Medelpad är temperaturen på -17 grader det kallaste hittills. Temperaturen kommer att ligga på mellan -10 och -20 under resten av dagen beroende på vart man befinner sin i landskapet, säger Erik Rindeskär, meteorolog på Foreca.

Under natten kommer den kalla luften att hålla sig kvar över länet och luften fortsätta vara klar. Nattens temperatur kan komma att nå -23 grader.

Resten av veckan kan komma att vara dimmig, med störst sannolikhet utan nederbörd.

– Den kalla temperaturen kommer då att stiga och det förväntas vara mellan -5 till -10 grader till helgen i hela Västernorrland, säger Erik Rindeskär.