Oklokt om E14 – bättre att färdigställa vägen mellan Blåberget och Stöde

Debatten om dragningen av E14 förbi centrum är inte genomtänkt. Alla förslag att dra ny väg via Birsta eller de två andra som är tänkt norr om staden är okloka. Den trafik som kommer från väst och skall färdas söderut kommer aldrig att köra en lång omväg till E4, och dessutom behöva passera Sundsvallsbron.

Ingen kommer att köra runt staden på norra sidan för att komma ut på E4 söderut.

Så slutsatsen är att Bergsgatan och Wiforsvägen blir ännu mer trafikerad. De som inte känner till genvägen via Wiforsen kommer att välja Bergsgatan. I dag trafikeras Bergsgatan av cirka 800 fordon per dygn som skall söderut. Om det blir förbud på Bergsgatan kommer den tunga trafiken i ännu högra grad välja via Wiforsen.

Låt de 800 fordonen som idag trafikerar Bergsgatan fortsätta så. Den är ju hårt begränsad i hastighet och utsläppen minskar därmed. Lägg istället alla miljonerna på att färdigställa E14 mellan Blåberget och Stöde. Det är klokt!

MatforsBo

