Är vår skola i Ljustorp åter i riskzonen?

Under året som gått har vi sett ett antal nedläggningar av landsbygdsskolor i Sundsvall.

Vi har ett val framför oss i höst då många frågor ska lyftas fram. Samtidigt har vi efter valet en tid då pengar ska sparas för att betala lagda vallöften. Det var under den perioden som nedläggningen av vår skola kom upp senast. Det här skapar en oro hos oss.

Efter det har Timrå kommun satsat miljoner på vår fina skola. Först byttes alla fönster för cirka 1 miljon kronor och sedan under 2021 investerades i en ny multiarena utanför skolan. Skolan har en ny satsning på förstelärare med inriktning på arbetsro och studieresultat. Vi har en fin skola där barnen blir sedda och slipper långa skolskjutsar. Skolan är dessutom vår livsnerv för att få nya barnfamiljer att vilja etablera sig i bygden.

Under 2021 hade Ljustorp den största ökning av antalet invånare Timrå kommun med 2,4 procent och vi hade ett födsloöverskott på sex personer. Vi är en bygd med stor inflyttning av just barnfamiljer på grund av vårt fina läge och goda förutsättningar. Vi har större efterfrågan än tillgång på hus, men en av förutsättningarna för det är just att vi har en skola.

Nu undrar vi hur Timrås politiker och partier ställer sig inför valet i höst. Vi är i dag Timrås enda landsbygdsskola. Behöver vi oroa oss för vår skola och därmed vår bygds fortsatta utveckling?

Lena Liljemark, Ljustorp socken ek. förening

Tina T Forslund, Ljustorps IF

■■ Följ ST Debatt på Facebook