Dags att se över hela förlossningsvården – födande ska inte behöva oro sig

Hälften av alla anmälda förlossningsskador hade kunnat förebyggas. Det hade gått att rädda livet på 44 bebisar som dog i samband med förlossning mellan 2018 och hösten 2021. Det visade en granskning av Veckorevyn . Att så många dödsfall och skador hade kunnat förebyggas är svårt att ta in.

1. Se över hela förlossningsvården. Det behövs en översyn över hur mödra- och förlossningsvården bemannas och är organiserad. Graviditet, förlossning och den första tiden efter förlossning ska ses som delar i en helhet. Miljöpartiet vill tillsätta en statlig utredning för att se över hela förlossningsvården.

2. En barnmorska per födande kvinna. Vi måste satsa på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö inom förlossningsvården. Fler barnmorskor ska orka stanna och trivas i yrket och fler vilja börja. Därför vill vi se ökade möjligheter till betald vidareutbildning för sjuksköterskor. Med bättre arbetsvillkor och fler kollegor minskar också riskerna för komplikationer.

3. Förkorta avstånden till närmaste förlossningsklinik. De som har lång väg till en förlossningsklinik ska ha möjlighet att inför förlossningen bo på patienthotell tillsammans med sin familj under längre tid än idag. Vid behov ska också transport erbjudas.

4. Höj kunskapen om hur förlossningsskador kan förebyggas, upptäckas och behandlas. Vården behöver både bli bättre på att förebygga att förlossningsskador uppstår och på att upptäcka och behandla skador som redan har uppstått. Kvinnor ska inte lämnas att lida av obehandlade skador.

5. Förbättra vården för särskilda riskgrupper. Nyanlända kvinnor löper högre risk för komplikationer under förlossningen. Det kan bero på språkförbistringar och på bristande information om hur vården fungerar. Även äldre förstföderskor och kvinnor med missbruksproblematik tillhör riskgrupper. Dessa grupper ska erbjudas hembesök av barnmorska inför förlossningen och de som är i behov av tolk under förlossningen ska få det på plats, inte via telefon.