Prestigefull titel och Svenska cupen-biljett på spel – ST sänder DM-finalen på tisdag

Tisdagen den 17 maj möts Lucksta IF och Sund IF i DM-finalen på Västhagen IP.

Division 2-laget Sund har ännu inte släppt in något mål under DM-slutspelet. Svartviks IF besegrades med 9–0 och i semifinalen vann man med 1–0 mot Kubikenborg. Lucksta nollade även de Sundsvalls FF i kvartsfinalen och lyckades ta hem semifinalen mot Alnö med 8–7 efter straffar.

Förra året tillhörde båda lagen division 3 mellersta Norrland. Då slutade derbyna med ett mållöst kryss och en seger för Sund på hemmaplan med 4–2.

På tisdag möts de igen alltså i en match som ska bestämma vilket lag som är starkast i år och vilka som får en biljett till Svenska cupens kvalomgångar.

