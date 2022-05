Byggbranschen står inför en mycket osäker situation

Kriget i Ukraina har nu pågått i tre månader. Det är i första hand en tragedi för alla människor som drabbas på plats eller som är på flykt från sina hem, vars liv påverkas i grunden. Allt tydligare börjar vi nu också se effekterna för svenska företag. Nu krävs att alla goda krafter hjälps åt för att hantera den uppkomna situationen.

Byggföretagens senaste konjunkturprognos bär spår av en orolig samtid. Bygginvesteringarna i Västernorrland antas vända ner redan i slutet av 2022. Nationellt spås antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus sjunka under 2022.

Västernorrland sticker ut i positiv bemärkelse under 2022, med bakgrund av antal beviljade bygglov, men bostadsbyggandet i länet tros sjunka under 2023. Anläggningsinvesteringarna föll under 2021, då många större projekt avslutades i länet. En liten upphämtning sker under 2022 men under 2023 bedöms anläggningsinvesteringarna sjunka i Västernorrland med 15 procent.