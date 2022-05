Lennart vill rädda sjukvården i länet: "Det sluttande planet blir allt brantare"

Lennart Uggeldahl är före detta ordförande för Träpatronerna, som tillsammans med andra patientföreningar samlade in 1,6 miljoner kronor vilket bidrog till att Sundsvalls sjukhus köpte in en andra strålkanon. Uggeldahl har själv haft både prostatacancer samt tarmcancer och han uppskattar att sedan 2005 har han tillbringat 56 veckor på olika sjukhus, däribland just Sundsvalls sjukhus.