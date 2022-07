Lagledningen bär ansvaret för GIF:s försvarsspel

Giffarna är på tapeten igen. Många talar om alltför svag trupp eller om ny tränare. Men jag framhärdar i att Giffarna inte är ett dugg sämre än lagen på nedre halvan. De har besegrat två mittenlag hemma i år, och borde väl även ha vunnit mot Degerfors. Dock blir det stora förluster i flera matcher. Tidigare allsvenska säsonger har de hållit siffrorna nere mot toppmotståndarna, så det nya är det galna antalet insläppta mål.

På samma sätt som jag berömde den nuvarande tränaren under fjolåret så är jag kritisk i år. Förvisso hade GIF en olycklig försäsong med två inställda träningsmatcher och att flera av nyförvärven kom sent in i laget, strax före seriestart faktiskt. Till detta kan vi lägga ovanligt många skador. Men det sitter ändå i hur tränaren vill att laget ska spela. Det laboreras alltför mycket och det byts spelare på ett alltför ogenomtänkt sätt. Förlusten mot Degerfors får lagledningen helt ta på sig.