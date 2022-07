ST 28 juli 1997: Vattenprov för fyrbenta livräddare

Att new foundlandhundarna dessutom har simhud mellan tårna visar också hur väl anpassade till vattnet de är.

– New foundlandhundarna har en ursprunglig instinkt att livrädda. Det utnyttjar vi genom att låta dem hämta föremål och personer som ligger i vattnet, säger Lars Mattfolk, domare.

För ett moment bland vattenproven var just att hunden ska simma ut och undsätta människor som trillat överbord.

Bland annat fick hundarna bogsera båtar och apportera i – och under – vattnet. Den enda hunden som lyckades prickfritt med apport av ett föremål under vattnet var new foundlandtiken Diva Diamant, Divan kallad.

Matte Magdalena Nordmark, 15, från Sundsvall var Sveriges yngsta tävlande och hör till elitklassen.