Fyra heta matcher – här ser du Timrås försäsong

Fakta

23 augusti

Sundsvall – Timrå IK, SCA-cupen, LIVE PÅ EXPRESSEN PREMIUM MAX

25 augusti

Mora IK – Timrå IK, SCA-cupen, LIVE PÅ EXPRESSEN PREMIUM MAX

26 augusti

Placeringsmatch/slutspel, SCA-cupen, LIVE PÅ EXPRESSEN PREMIUM MAX

7 september

Timrå IK – Leksands IF, NHC Arena, LIVESÄNDS AV C MORE

14 september

Timrå IK – Modo Hockey, NHC Arena, LIVE PÅ EXPRESSEN PREMIUM MAX

16 september

Brynäs IF – Timrå IK, Hudiksvall, LIVESÄNDS AV C MORE