Bättre arbetsvillkor är en förutsättning för fler läkare

Patienter med behov ska ha rätt att få en fast namngiven läkarkontakt! Det ger bättre vårdkvalitet och ökad trygghet att läkaren känner till min sjukdomshistoria. Enligt den nya hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 juli har man också rätt till fast läkarkontakt inom primärvården. Men hur ska det gå till, med regionens stora brist på allmänläkare?

Vi liberaler har ett konkret förslag, vilket vi också har lämnat in som förslag vid regionfullmäktiges sammanträde i juni. Läkare på vårdcentralen måste få bättre arbetsvillkor. Därför vill vi sätta ett tak för antal listade patienter per allmänspecialist!

En för tung arbetssituation har gett den höga vakanssituationen som vi har idag. Hur ska man orka att jobba som ensam läkare eller med få kollegor och ta hela vårdcentralens patienter? Region Västernorrland har en tuff situation med 1 804 listade patienter per allmänspecialist. Jämtland har 990 patienter per specialistläkare, Västerbotten 1 213 och snittet i riket är 1 314 listade patienter per specialist.