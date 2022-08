Karta: Här anmäls flest våldsbrott i Sundsvall – och så ser det ut nära dig

Totalt anmäldes 753 våldsbrott i Sundsvalls kommun under perioden 1 januari till och med 31 juli 2022. (Se karta längst ner i artikeln.) Av dem avser 127 anmälningar Stenstan. Det kan jämföras med 56 på Västermalm och 50 i Bredsand. Flest våldsbrott begås under helgen, ofta under påverkan av alkohol.