Landsbygden utsätts för modernt baggböleri

Elkonsumtionen kommer att öka lavinartat under de närmaste åren. Hur klarar vi detta och samtidigt uppnår våra klimatmål?

Storstadsborna har blivit otroligt bortskämda med att ta det man vill utan att göra rätt för sig. På lands-/glesbygden finns livsmedel, skogsråvara, vatten/vindenergi, malm, mineraler och utbildad arbetskraft. Ett jättestort skafferi där storstadsområdena via ett stort röstetal i riksdagen kan hämta allt utan att göra rätt för sig.

Det måste bli ett slut på denna nutida form av baggböleri.

Skogslänen har 1,7 miljoner invånare. Hade de samma kommunal/landstingskatt som Stockholms län skulle de skatta 11,5 miljarder mindre per år. Det betyder att skogslänen betalat drygt 240 miljarder mer än stockholmarna under 2000-talet. För 240 miljarder skulle man ett år kunna driva 180 medelstora kommuner. Politikerna i Stockholm klagar att pengarna inte räcker till. Ett tips: Höj skatten tre kr så blir vi lika beskattade. Skogslänsbefolkningen tjänar dessutom 87 000 kr mindre per år och bränns därmed i båda ändarna.

Vi konsumerar 140 TWH el per år. Omställningen innebär en fördubbling på 15–20 år. Då går det inte att säja nej till 80 procent av ny vindkraft. Se till att fastighetsskatten hamnar där värdena uppstår och att del av energiskatterna kommer samma områden till del. Fatta riksdagsbeslut om en sexsiffrig bygdepeng per vindkraftverk. Då kommer mycket av elproblematiken att lösas.