Ewa Lindstrand (S): Timråpartiets vallöften är oseriösa

Om man synar "vallöftena" så ser man att Timråpartiet tänker sig ett ministerstyre, alltså att politiken är inne och tafsar på de så kallade hur-frågorna som anställda ska besluta om! Den styrningen skapar en stor osäkerhet, vilken inte attraherar personal att jobba kvar! Sådant sprider sig utanför kommunen och ingen vill söka jobb här.

Men Timråpartiet drar sig inte för något. Det har förekommit att de spelat in telefonsamtal med enskilda tjänstepersoner och även kommunala sammanträden utan att berätta om det. Dessutom har de haft en viss förkärlek till att överklaga kommunala beslut som man inte gillar, till vilken nytta?

Om Timråpartiet ska genomföra alla dessa så kallade vallöften så krävs väldigt mycket pengar, så mycket pengar så att det inte blir mycket kvar av den kärnverksamhet som är kommunens uppgift – vård, skola och omsorg. Som politiskt parti måste man också våga tala om vad som ska prioriteras bort! Alternativt att Timråpartiet avser att höja kommunalskatten med ett antal kronor.

Men vis av erfarenheten så har ju Timråpartiet stora problem med matematiken, eftersom de år som de orkat lämna in sina budgetförslag så har deras förslag aldrig kunnat följas in i budgeten, eller varit felräknade. Det finns år när de inte lämnat in något budgetförslag också.