Naturskyddsförening: Du kan rösta för klimat och natur

Miljöpartiet lovar att driva alla våra förslag under nästa mandatperiod, Liberalerna hälften, Socialdemokraterna och Centern fem förslag och Kristdemokraterna bara tre. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inte svarat. Om vi även räknar in svaret ”Något liknande förslag, men inte lika långtgående kan vi stödja”, får vi stöd av S och C för 10 förslag.