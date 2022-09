Min egen erfarenhet av centrala, administrativa, arbetsuppgifter i olika kommuner är att politikerna inte förstår effekten av sitt handlande; det är inte bara att kapa administrativa tjänster utan att det får en stor påverkan på hur kommunen/regionen ska sköta sina verksamheter.

Administrationen försvinner inte bara för att man plockar bort tjänster. De som är kvar på arbetsplatserna tvingas ta på sig de administrativa uppgifterna utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.

Givetvis går det att göra vissa effektiviseringar av de administrativa arbetsuppgifterna men det som politikerna inte riktigt har förstått är att största orsaken till administrationens ökning beror på politikerna själva. Gång på gång kräver man av tjänstemännen uppföljningar, återrapporteringar och utredningar medan staten i sin finansiella centralstyrning tvingar kommuner och regioner till krånglig och krävande administration (läs Statskontorets rapport 2022:9).

New Public Management, samlingsnamnet för de former att styra och organisera verksamheter i offentlig sektor, där det centrala är att göra allt mätbart, har kritiserats för att öka den administrativa bördan. Men faktum är att under decenniernas förlopp har offentlig sektor allt mer professionaliserats där man inom sina kärnuppdrag jobbar mycket med verksamhetsutveckling. Det i sin tur ställer krav på att det finns kompetent, administrativ, personal.