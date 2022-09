Moderaterna: Sverige behöver en ny rättspolitik

Moderaterna tänker lägga om rättspolitiken för att återupprätta tryggheten. För att på sikt förhindra att fler dras in i kriminalitet krävs satsningar på socialtjänst och skola. På kort sikt är dock den mest effektiva brottsförebyggande åtgärden att sätta fler gängkriminella i fängelse. Där kan de inte begå fler brott och inte rekrytera in fler ungdomar och barn in i kriminalitet. Socialdemokraterna har dock konsekvent röstat nej till Moderaternas förslag om mönsterbrytande åtgärder.

Vid ett maktskifte kommer vi att:

■ Införa en ny brottsbalk för att skifta fokus från gärningsmannen till brottsoffer.

■ Skärpa straffen för vålds- och sexualbrott.

■ Ta bort alla straffrabatter för den som fyllt 18 år och slopa dagens mängdrabatter.

'■ Införa ett system med kraftiga straffskärpningar vid återfall.

■ Utvisa den som har medborgarskap i annat land och begår brott på fängelsenivå.

■ Införa en ny typ av förvaringsstraff så att serievåldtäktsmän och andra samhällsfarliga brottslingar kan sitta frihetsberövade så länge de är farliga för allmänheten.

För att fler brott ska kunna klaras upp krävs fler poliser. Trots allvarliga problem är Sveriges polistäthet bland de lägsta i Europa. Många platser står tomma på polisutbildningen och tusentals poliser lämnar yrket på grund av dåliga anställningsvillkor och låga löner. Moderaterna vill införa ett nytt polismål som innebär 10 000 fler poliser senast år 2028. För att göra polisyrket mer attraktivt kommer vi att avsätta medel för höjda polislöner och betald polisutbildning – något som Socialdemokraterna röstat nej till.