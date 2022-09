Sjukvårdspartiet: För Socialdemokraterna betyder ordet ansvar bara att ha makt

Socialdemokraterna i Region Västernorrland försöker få väljarna att glömma att det framför allt är S som ställt till med Region Västernorrlands djupaste kris någonsin. De har orsakat stora avhopp av personal, stafettkostnader och övertider för 750 miljoner per år, överbeläggningar, korridorvård, skadade patienter, dödsfall, enorma vårdköer och en tillgänglighet under all kritik.