Nu är det nog med fler grå lådor i den unika stadskärnan

På vilket sätt skulle detta bygge passa in i vår helt unika stadskärna med arkitektur av nationalromantik och jugenduttryck till stora delar?undrar signaturen "Vision Sundsvall".

Är det här på riktigt? Trodde först att det var ett för tidigt första aprilskämt.

Nu är det dags för oengagerade folkvalda politiker att vakna. På vilket sätt skulle detta bygge passa in i vår helt unika stadskärna med arkitektur av nationalromantik och jugenduttryck till stora delar?

Det byggs fler och fler grå lådor på bekostnad av en klassisk och helt unik arkitektur. Det räcker nu! Man säger att det ska "signalera modernt och trendigt", det är som en skymf mot hela stadskärnan.

Det går att bygga vackert med hus som smälter in i stadsbilden. Jag vill be er att läsa och begrunda arkitekten Mark Isitts tankar om den pågående fördärvningen av Sundsvall. Intressant att läsa i samma reportage att man från kommunens sida inte ställer några krav på byggherrarna. De bugar för byggherrarna och bjuder in till att bygga, det spelar ingen roll hur det ser ut.

Det är väl också förklaringen till att hamnen ser ut som den gör nu. Ett gytter av betongkomplex i olika grå nyanser, utan tanke eller plan bakom. De skulle lika gärna kunna stå i Järvaområdet, där skulle de smälta in bra. Som ett nytt miljonprogram.