Annie Lööf avgår – vilken väg tar Centern nu?

Annie Lööf avgår som partiledare för Centerpartiet. Att det skulle ske var inte oväntat. Hon har varit partiledare i 11 år och utfallet i valet blev inte det som C önskade. Lööf och C gick “all in” på att backa S-ledaren Magdalena Andersson i valet, något som inte var lyckosamt för C. Partiet backar mest av alla partier. Inte minst runt om i landet.