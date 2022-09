Chockhöjda hyror gör att äldre tvingas flytta

Just nu får såväl Hyresgästföreningen som PRO in vittnesmål från medlemmar som drabbas av just detta. Efter renovering får de en så kraftig hyreshöjning att de har svårt att bo kvar i lägenheten som så länge varit deras hem.

Renoveringar med chockhöjda hyror verkar ha satts i system av fastighetsägare för att kunna maximera vinsterna. De boende ges sällan möjlighet att påverka nivån på upprustningen eller hyreshöjningen. Resultatet blir att många inte har råd att bo kvar.