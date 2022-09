Blir Sverige ett annat land med en moderatledd regering?

Min undran är hur många invandrare idag som är rädda i stället för att få ökad trygghet? De är garanterat dessa grupper som nu betalar priset för det valresultat som nu gör att skolföretaget Academedia rusar på börsen.

Hur kan vårt samhälle så fort förändras från att vara kanske det mest jämlika i Europa till att nu luta mot ett alltmer reaktionärt land?

Moderaterna har i sin iver att bilda regering tvingats att köpa SD:s agenda med konsekvensen att detta parti blivit Sveriges näst största. Nu kommer sanningens minut hur SD:s inflytande kommer att färga Ulf Kristerssons regering. Det blir nu ingen lätt ekvation att lösa för Ulf K med Liberalernas ”krav” som inte står i samklang med SD:s kravlista.

En av de mest läsvärda böcker jag läst om samhällsutvecklingen i vårt land av Andreas Cervenkas (A C) "Girig-Sverige" vill jag rekommendera. A C visar hur Sverige har utvecklats till ett mer isärdragande samhälle som förstärkt skillnaderna mellan människor i vårt samhälle. A C visar hur borttaganden av fastighetsskatten, arvsskatten, skatt på gåvor, förmögenhetsskatten, med mera, gett ett mer ojämlikt samhälle. Konsekvensen har blivit; att redan rika blivit allt rikare, att skatten på företag minskat och nu är lägre än i USA, att skatten på aktieutdelningen (ISK) i princip blivit skattefri, och så vidare.