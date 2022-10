Tidigare Bergsåkerskusken talar ut om olyckan – tvingas till operation efter benbrott

Under måndagen var de två tidigare Bergsåkerskuskarna Rikard N Skoglund och Bo Eklöf med om en otäck olycka. Under Hagmyrens lunchtävlingar kastades Rikard N Skoglund ur sulkyn när hästen kom loss och sprang in framför Eklöf och hans häst varpå även han kastades ur sulkyn.