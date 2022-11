Barn- och ungdomspsykiatrin har inte ett kösystem där den som har väntat längst går först, utan det är alltid den som är sjukast som går först. Detta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att vi alltid gör prioriteringar bland de barn och ungdomar som står och väntar på insatser hos oss, det vill säga att de som bedöms har de största och mest akuta behoven måste få gå först i alla lägen. Så är det inom all hälso- och sjukvård och specialiserad psykiatrisk vård.

Mottagningarna i Sundsvall har gått från över 450 patienter som väntat i januari 2022 till under 150 som i dag väntar på besök, skriver Mats Gidlund, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatrin. Diagram: Region Västernorrland

Barn- och ungdomspsykiatrin i Västernorrlands län har de senaste två åren arbetat hårt med att korta väntetiderna till de insatser som innefattas av vårdgarantin kopplad till specialiserad psykiatrisk vård och under dessa år har väntetiderna kraftigt reducerats. Som exempel kan nämnas att mottagningarna i Sundsvall gått från över 450 patienter som väntat i januari 2022 till under 150 som i dag väntar på besök (se diagram). Under dessa år så har även arbetsmiljön för våra medarbetare varit i fokus och prioriterats.

Att antalet väntande har gått ner beror på alla medarbetare inom barn- och ungdomspsykiatrin som gör ett fantastiskt arbete, men också på att Region Västernorrland aktivt köpt utredningar från privata aktörer när det bedömts lämpligt. Självklart har det i perioder varit jobbig och påfrestande för våra medarbetare men vi står fast vid att vi levererar en högkvalitativ vård, samtliga patientenkäter visar på detta, och att vi enträget fortsätter vårt gemensamma arbete för att ständigt förbättras.

Mats Gidlund, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatrin, Region Västernorrland

