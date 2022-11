Invasionen skildras på ett insiktsfullt och levande sätt i romanen Skuggkungen, skriven av Maaza Mengisti som växte upp i Addis Abeba, Etiopien, men i dag bor i New York. Skuggkungen var bland annat finalist till Bookerpriset 2020.

Etiopiens kejsare Haile Selassie – här vid ett statsbesök av Norges kung Olav 1966 – flydde till Storbritannien under italiensk-etiopiska kriget. Men hans närvaro var viktig för etiopiernas stridsmoral – därför skapar boken en skuggkung. Bild: Henrik Laurvik/NTB

"Min gammelfarmor representerar en av många luckor i europeisk och afrikansk historia" skriver Maaza Mengisti. Dessa modiga kvinnor som stred vid sidan av sina män för att försvara Etiopien har bara funnits som enstaka rader i historiska dokument. Det grymma kriget resulterade i militär ockupation av Etiopien och dess annektering till kolonin Italienska Östafrika. Men kriget bidrog också till att Italien var dåligt förberett när landet gick in i andra världskriget 1940.

Italiens förvändning för kriget var en sammanstötning mellan en grupp etiopiska soldater och italienska kolonialtrupper vid en oas i Ogadenöknen 1934. För att skynda på segern använde Italien stridsgas, minst 500 ton av kvävande fosgen och frätande senapsgas. Den italienska fascistpropagandan förnekade det, men ur människorättslig synvinkel har kriget och den följande ockupationen av Etiopien beskrivits som full av allvarliga brott mot mänskligheten, just som Maaza Mengiste skildrar.

Kejsaren Haile Selassie flydde under kriget till Storbritannien. Först 1941, under andra världskriget , slog de allierade ut italienarna, Abessinien återfick sin självständighet och Haile Selassie kunde återvända. Skuggkungen handlar om den stora betydelse kejsarens flykt hade. Tjänsteflickan Hirut omskolar sig till soldat och är med och föreslår att man ska försöka utbilda en skuggkung som föreställer kejsaren – för att höja moralen hos de stridande etioperna. Motståndsstyrkans ledare Kidane mobiliserar sina starkaste män oh får god hjälp av de kvinnor som bidrar.