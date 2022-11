Bodil Hansson får, enligt ST, veta i början av 2015 att oegentligheter kan förekomma hos Skifu. Vad gör Bodil Hansson hösten 2015? Jo, hon inleder ett förhållande med personen i fråga som misstänks för oegentligheter!

Bodil Hansson har varit flitigt leende på ST:s förstasidor under detta året. När det nu slutligen bränt ordentligt under hennes skor väljer hon att posera i en sorgsen min i ST under devisen: Sålt smöret och tappat pengarna!

Riktigt så är det inte i Bodil Hanssons fall. Hon har dolt sin kännedom om hela Skifu-affären och väljer att ta på sig offerkoftan i ett snyftreportage.

När är det nog, Bodil Hansson? Du och alla andra i etablissemanget, som känt till denna cirkus, borde skämmas.

Att tjäna pengar är aldrig fel men att sko sig och roffa åt sig är aldrig okej.

Jag vet att jag fått nog!

Medborgare i Sundsvalls kommun

