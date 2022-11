Det här kommer inte att kunna sopas under mattan, Bodil Hansson, och det bästa du kan göra för Sundsvall och dig själv är att avgå, så att det kan väljas in en ny ordförande i kommunen efter dig, skriver "Sundsvallsbo".

Tyvärr visar det sig att du inte har haft den riktiga etiska kompassen när du själv inte förstått vilken jävsituation du var i när du hade ett förhållande med Skifus vd.

Det här kommer inte att kunna sopas under mattan och det bästa du kan göra för Sundsvall och dig själv är att avgå, så att det kan väljas in en ny ordförande i kommunen efter dig. Du är en driven och ambitiös person, så du kan säkert få något annat bra arbete framöver. Men just som kommunstyrelsens ordförande går det inte att fortsätta. Tråkigt men sant.

Kärleken kan man inte styra, men man kan agera vid jävsituationer och ta sitt ansvar.

Sundsvallsbo

