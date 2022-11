Trots detta håller vår verksamhet hög kvalitet. Som ett exempel kan nämnas att vår verksamhet ifjol utvärderades av en internationell bedömargrupp, och bedömningen visar att forskningen håller hög kvalitet vad gäller publiceringar och att den ofta publiceras i högt rankade tidskrifter. Man lyfter också fram infrastrukturen och anger att den håller hög kvalitet och i vissa fall är världsunik. Vad gäller utbildningen så granskas kvaliteten av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), och deras granskning visar inget samband mellan storlek och kvalitet. Såväl högskolor som stora universitet har hög och ibland bristande kvalitet på sina utbildningar.

Men hur var det nu med de tre mest prestigefulla internationella rankningslistorna av högre utbildning som Timbro hänvisar till, varför finns inte Mittuniversitetet med där? I den ena listan som de hänvisar till, Academic Ranking of World Universities (ARWU), återfinns vi faktiskt som ett av de bästa i Sverige i idrottsvetenskap. I den andra listan, The Times Higher Education (THE), måste man själv anmäla sig för att delta, vilket relativt få svenska universitet har gjort. I den tredje listan, Quacquarelli Symonds (QS), finns vi inte med, men det gör heller inte Karolinska institutet som ligger högt på THE.

Så detta med att förlita sig på rankningslistor kan vara lite vanskligt, det gäller att känna till urvalskriterierna ordentligt.

Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet

