Stella, 13, övervann scenskräcken – sjöng inför storpublik på torget

Publiken bjöds på allt från Dolly style till Sarah Dawn Finer under årets Lyslördag. Men jämte vinnaren i ST:s Stad i ljus-tävling, Fanny Säterberg Pettersson, fanns ytterligare ett Sundsvalls-inslag på scenen: 13-åriga Stella Jutman, som framträdde med "Where are you christmas" av Faith Hill.