EGYM är ett koncept som funnits några år men som lanserades i början av oktober hos Friskis&Svettis i Sundsvall. För att komma igång med träningen är du med på en introduktion av maskinerna där också en inscanning av kroppen görs så att maskinerna automatiskt kan ställa in sig efter dig. Ett personligt armband med ett chip används för att checka in på träningsmaskinerna som då ställer in sig efter varje individ. Introduktion och armband kostar 300kr och därefter ingår EGYM i träningskortet. Det är bara hos Friskis du hittar detta koncept i Sundsvall.

– Vi har fått väldigt positiv respons från både nya och gamla medlemmar. Vi ser att gymträningen växer mer och mer och vi ville ha ett koncept som är brett och har mycket att erbjuda. Här kan du jobba med alltifrån muskeluppbyggnad och prestationsförbättring till rehabträning och viktminskning. Det finns också flexibilitetstest du kan göra och du får förslag på övningar för att förbättra rörligheten. De som har tränat EGYM hos oss har blivit otroligt inspirerade och motiverade till träning säger Anna.

