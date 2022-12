Som riktmärke rekommenderar Skolverket 6–12 barn per barngrupp för barn i åldern 1–3 år och för barn i åldern 4–5 år är riktmärket 9–15 barn per barngrupp. Så ser det inte ut hos oss i Sundsvall. Kliver du in på en av våra förskolor får du se att småbarnsavdelningen har upp mot 16 barn på plats. På syskonavdelningen, den för 4-5 åringar, är barngrupperna så stora som 20 barn, ibland även fler. Samtidigt brukar man ha tre heltidstjänster per avdelning, det vill säga 3–4 pedagoger som delar dagen med våra yngsta kommunmedborgare.