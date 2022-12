Med feministisk snöröjning menar man att fokus ligger på att få bort snön från trottoarer där kvinnor går och jag kan bara anta att maskulin snöröjning fokuserar på de körande männen och därav körbara vägar (inte för att jag någonsin sett att någon kommun satsar på maskulin eller patriarkal snöröjning). Om man menar att man lyckats göra snöröjningen jämställd i Sundsvall så kan jag väl till viss del hålla med – just nu är varken vägarna eller trottoarerna plogade.

Under måndagens kommunfullmäktige ställde jag frågan till stadsbyggnadsnämndens ordförande, som stolt berättar att man har en jämställd snöröjning. Men vad spelar det för roll vilka vackra värdeord och floskler man lägger till när det i realiteten inte fungerar. Det är rent utav farligt att ha det på det här sättet.

När jag går med mitt barn till skolan så finns det ingen trottoar plogad, det är isvallar och halkbanor. Vintern har precis börjat och jag undrar hur man planerar att göra Sundsvall tillgängligt, även under vintertid?

Att man under fullmäktige lägger orimligt mycket tid på att bråka om hur många tusen invånare man vill ska flytta in till Sundsvall är helt bak och fram. Det går ju knappt att bo här snart och om man på allvar vill att fler flyttar hit – eller ens stannar kvar – så måste vi skapa förutsättningar för det. Dessutom har vi kvittot på att Sundsvall snarare är en stad man flyttar ifrån än flyttar till vilket också redovisades under kommunfullmäktige.