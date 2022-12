Fakta

SOS Alarm 112

Ring alltid 112 vid akuta lägen.



Självmordslinjen Mind

Telefonjour dygnet runt: 90101

Vill du hellre chatta når du chatten via mind.se



Jourhavande Medmänniska

Telefonjour alla dagar klockan 21.00-06.00

Telefon: 08-702 16 80



Jourhavande präst

Telefonstöd, via 112

Alla dagar, klockan 21.00-06.00

Vill du hellre chatta når du jourhavande präst via svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta



Är du anhörig till någon som tagit sitt liv? Då kan du ringa SPES

Telefonjour varje kväll 19.00-22.00

Telefonnummer: 08-34 58 73