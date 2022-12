Michelle Obamas ”When they go low, we go high” känns allt längre bort.

Hur skulle det se ut om vi kunde få en diskussion om konkreta politiska åtgärder snarare än ett återkommande käbbel? Finns den grundläggande respekten för väljarna och deras tid?

Att Socialdemokraterna under många år har lagt sig platt för marknadskrafter är knappast en nyhet för någon. Ärligt talat, en starkt bidragande faktor till att vi har den kris vi har är EU:s så kallade inre marknad. Svenska hushåll har inte företräde till den el vi producerar. Priset sätts av starka europeiska intressen. En reglerad elmarknad, som prioriterar svenska konsumenter hade varit en välkommen socialdemokratisk politik.

Vi är där vi är, men det är viktigt att påminna om det historiska ansvar som detta så kallade arbetareparti har. Med det sagt så behöver vi bara titta på nuvarande regeringens beslut för att se hur dåliga Jörgen Berglunds partikamrater är på att ta ansvar.

Nu genomförs ett elstödsprogram. För elområde 3 och 4. Norrlänningarna blir utan. Igen. Trots att vi har ett generellt sett högre elbehov till följd av ett kallare klimat.

Inte heller kompenseras vi på annat sätt. Låg- och medelinkomstfamiljer får fortsätta kämpa utefter bästa förmåga. Regeringen prioriterar de med högst inkomst och som redan i dag har stora möjligheter att betala elprischocken. Det är nämligen så att regeringen går fram med 12,5 miljarder i skattesänkningar, och då så klart för de vars inkomst överstiger 46 000 kronor per månad. I den situation vi är i så är det klokare om regeringen i stället höjer barn- och bostadsbidraget så fler familjer har råd att betala vinterns kraftigt höjda elräkningar.