Ingen rusning efter covidpiller på apotek

Under de sista veckorna av december såldes 104 kurer i hela landet, enligt statistik från E-hälsomyndigheten. Under samma period var antalet bekräftade covidfall 21 000. Dock kan fler patienter utanför sjukhusen ha fått läkemedlet än vad försäljningssiffrorna visar, eftersom det även distribueras via en nationellt upphandlad pott.