Likaså var det den förra socialdemokratiska regeringen som tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet lade ner fullt fungerande kärnkraft vilket orsakat dagens skyhöga elpriser. Deras beslut slår nu hårt mot norrlänningarnas plånböcker. Moderaterna kommer tillsammans med SD, KD och L se till så att det byggs ny kärnkraft för att långsiktigt säkerställa billig och klimatvänlig el i hela Sverige. Bara så kan vi säkra en trygg elförsörjning. Men det krävs också lösningar för att hantera den akuta situationen just nu.

I praktiken innebär detta att Svenska kraftnät får i nytt uppdrag att ta fram utökat elstöd till hushåll i hela Sverige. Det utökade elstödet bör bygga på tidigare modell vilket skulle innebära stöd till hushåll där elpriset i snitt överstigit 75 öre under stödperioden som utgör november-december. Svenska kraftnät ska också pröva om hushåll i norr ska ha ett högre förbrukningstak än hushåll i söder, eftersom det krävs mer energi i norr för att värma upp husen. Planen är att beslut ska fattas under februari så att utbetalningarna kan ske under våren.

Den nya regeringen kommer inte fullt ut kunna kompensera för de höga elpriserna. Prislappen för att S och MP la ner kärnkraft kommer bli mycket hög för hushåll och företag. Men det är en av den här regeringens allra främsta prioriteringar att stötta hushåll och företag genom krisen. Nu ser vi till så att även norrlänningar får ta del av elprisstödet.

Edward Riedl (M), ordförande i riksdagens finansutskott

Jörgen Berglund (M), riksdagsledamot för Västernorrland

