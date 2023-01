Fyra svenska filmer visas på Berlinfestivalen

De övriga filmerna är Axel Danielsons "And the king said: What a fantastic machine!", en dokumentär om människans relation till kameran bygg på arkivmaterial. Även kortfilmerna "Gösta Petter-land" av Christer Wahlberg och "Madden" av Malin Ingrid Johansson får premiär på Berlins filmfestival.

Berlins filmfestival äger rum 16–26 februari.