Ny klassisk musikfestival i Öregrund

"Jag har fått flera erbjudanden under årens lopp om att starta en musikfestival, men har inte haft tid eller möjlighet förrän nu. Och det ska bli kanonroligt", säger Christian Lindberg i ett pressmeddelande.

Årets tema blir Evert Taube och flera verk kommer att uruppföras som går i "Taubes tecken" enligt arrangörerna.

"Här, vid havet, har jag fått mycket av inspiration till mina kompositioner. Bland annat när jag skrev till BBC:s "Last night at the proms", säger Andrea Tarrodi.