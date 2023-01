Målning i lada var äkta van Dyck

En målning av den flamländske 1600-talskonstnären Anthonis van Dyck väntas inbringa upp emot 30 miljoner kronor när den auktioneras ut på Sotheby's i New York, uppger artnet.com. Målningen föreställer Saint Jerome och hittades 2002 i en lada i Kinderhook norr om New York. Baksidan var full med fågelspillning vilket inte avskräckte den lokale konstsamlaren Albert B Roberts. Han misstänkte att den kunde vara gjord under det holländska måleriets guldålder och köpte den för 6 000 kronor.