I helgen genomfördes en tävling i höjdhopp i Baldershallen där stora delar av Norrlands bästa ungdomar och juniorer var på plats. Hoppare från Luleå FIF, Marieby GIF, Umedalens IF, Brännans IF och Strands IF var representerade i Baldershallen, men flest deltagare från hemmaföreningen Sundsvalls FI.