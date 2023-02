Varför kan inte hälsocentralerna, även de privata, i vårt län ha drop in och ha kvälls- och helgöppet? undrar Lena.

Jag håller med om primärvårdsjourens verksamhet gällande tillgänglighet, men förstår också hanteringen av smitta och att lokalerna inte räcker till för sökande av smittsamma sjukdomar.

Varför kan inte hälsocentralerna, även de privata, i vårt län ha drop in och ha kvälls- och helgöppet. Just för akuta, ej livshotande och enkla skador som inte har fått en tid på hälso-/vårdcentral under dagtid?

Akutmottagningen ska inte behöva belastas med åkommor som inte är livshotande. Vi har ju ett stort antal hjärt- och kärlsjukdomsfall som behöver hjälp på en gång för att överleva – och det ska ju inte fördröjas av sökande som tar plats på akuten som kan få hjälp på en hälsocentral/primärvårdsjour.

Lena

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här