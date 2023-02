Det är viktigt att alla verkligen inser situationen. Vi ska inte stå förvånade och agera i elfte timmen utan ta ansvar och angripa problemet i tid, och med rätt resurser. Bara under de senaste åren så har kriminaliteten i Sundsvall ökat och våldskapitalet blivit större. Tidigare handlade det om misshandel, hot eller exkludering – nu handlar det om att bli skjuten, alltså liv och död. De våldsamma gängen från storstäderna skapar löst sammansatta grupper och en instabil och farlig miljö.

En av de stora anledningarna till att människor hamnar i utanförskap och kriminalitet är utanförskap och en misslyckad skolgång. Sundsvall som har bland landets sämsta skolor blir som en fuktig byggnad som väntar på mögelangrepp. Vi kommer att se fler unga rekryteras och med allt mer effektiva metoder. Det sker redan här och nu. Redan i lågstadiet mutas barn in med pengar och hamnar i de kriminellas händer. Samtidigt är Sundsvalls skolor inte ens starka nog att klara sitt uppdrag ens utan yttre utmaningar. Detta är naturligtvis inte skolpersonalens fel utan beror på ledarskapet. Idiotiska besparingar förstör barns liv och skapar den här grogrunden för ökat våld och kriminalitet i hela kommunen.

Vi måste också använda beprövade sätt så som satsningar på avhopparverksamhet som lyckades förändra Malmö. De som vill ändra kurs i livet ska ha stöd. Ingen ska tvingas vara kvar i utanförskap och kriminalitet tills livet raseras eller tar slut.

Sist men inte minst, vi måste ha fungerande skolor som fångar upp och skapar skyddsnät. Varje unge som lyckas i skolan har friheten att inte fördrivas in i utanförskap och kriminalitet. Dåliga skolor ska inte vara fuktiga husväggar med grogrund för mögel och kriminalitet.

Just nu är vår stad under attack, hela landet vet att vi har utmaningar. Det är därför hög tid att även kommunens ledarskap och lokala politiker blir varse om läget. Dags att ta ansvar innan det är för sent.

Elise Backman, Liberalerna

